Mendatica, trovato il giovane dato per disperso. Dormiva dietro un cespuglio

Mendatica. E’ stato ritrovato dopo ore di ricerche il 23enne E.P. dato per scomparso dagli amici che non lo hanno visto tornare al ristorante dove stava trascorrendo il veglione. Il giovane, residente a Imperia, era ubriaco e probabilmente è uscito a prendere una boccata d’aria, ma poi si è addormentato dietro il cespuglio, poco lontano dal locale in cui trascorreva la serata. L’allarme è partito alle 22, circa un’ora più tardi dal momento in cui si è allontanato. Prima sono stati gli amici che hanno hanno provato a cercarlo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Imperia, che non sono riusciti a trovarlo neppure con le termocamere sensibili al calore per la visione notturna. Con loro anche due squadre del soccorso alpino giunte da Pieve di Teco e Finale Ligure.

Alla fine il giovane ha risposto quando ha sentito i soccorritori chiamare il suo nome.