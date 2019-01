Mendatica, riprendono i tradizionali giovedì della Cumpagnia de l’Urivu

Mendatica. Giovedì 31 gennaio alle 16,30 nei locali della sede di palazzo Guarneri, via Zara 6 riprenderanno i tradizionali giovedì della Cumpagnia de l’Urivu.

Durante questo primo incontro del calendario per la stagione primavera 2013 Chiara Penasso, laureata in Lingue e Culture moderne socia fondatrice e responsabile della comunicazione e marketing per la Cooperativa Brigì di Mendatica racconterà questa fresca e positiva esperienza della nostra terra di Ponente.

Brigì infatti crea attraverso le attività un forte legame con la tradizione e il territorio, contribuendo ad uno sviluppo sostenibile del territorio, che non si limita alla sostenibilità ambientale ma anche a quella economica e sociale.

Partendo dall’amore per il proprio paese e dalla volontà di mantenere la tradizione i ragazzi della cooperativa Brigì hanno promosso e promuovono una nuova forma di turismo integrando le loro radici nello sviluppo futuro creando una scommessa su una comunità e su un territorio.