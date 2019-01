Maurizio Gerini è il più veloce tra gli italiani, l’imperiese si piazza 14esimo alla Dakar 2019

Imperia. Il pilota imperiese Maurizio Gerini è il più veloce tra gli italiani. Si è infatti piazzato quattordicesimo alla Dakar 2019 in Perù risultando essere l’unico connazionale ad entrare nella top 20 nella categoria moto.

Il pilota imperiese ha affrontato dal 6 gennaio la corsa più dura del mondo caratterizzata da 10 tappe per un totale di 5500 chilometri con partenza ed arrivo nella capitale, Lima. Il programma è stato lunghissimo e il 70% del percorso si è snodato tra le dune del deserto.

Gerini ha affrontato la tappa 1, da Lima a Pisco di 331 km (84 di speciale) piazzandosi 38esimo; ha preso parte alla tappa 2, da Pisco a San Juan de Marcona di 554 km (442 di speciale) classificandosi 31esimo; ha superato la tappa 3, da San Juan de Marcona a Arequipa di 799 km (331 di speciale) arrivando 20esimo e la tappa 4 (Marathon), da Arequipa a Moquegua (511 km, 352 di speciale per le moto e i quad) e Arequipa-Tacna (664, 352 di speciale per vetture, camion e SxS) piazzandosi 25esimo.

Ha concluso la tappa 5 (Marathon), da Moquegua ad Arequipa (776 km, 345 di speciale per moto e quad) e Tacna-Arequipa (714 km, 452 di speciale per auto, camion e SxS) 19esimo, la tappa 6, da Arequipa a San Juan de Marcona (839 km, 317 di speciale per moto e quad, 810 km, 291 di speciale per auto, camion e SxS) 23esimo, mentre la tappa 7, San Juan de Marcona-San Juan de Marcona (387 km, 323 di speciale) 27esimo.

Il 15 gennaio ha affrontato la tappa 8, da San Juan de Marcona a Pisco (576 km, 361 di speciale) arrivando 16esimo; alla tappa 9, Pisco-Pisco (410 km, 313 di speciale per moto, quad, vetture e SxS, 408 km, 311 di speciale per i camion) è arrivato 13esimo. Infine ieri ha concluso la tappa 10, da Pisco a Lima (358 km, 112 di speciale) 16esimo, arrivando primo tra gli italiani.

