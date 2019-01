Imperia. Non poteva cominciare in un modo migliore l’avventura dell’UC Imperia Raineri, neonato team di ciclismo che milita da quest’anno nelle categorie Giovanissimi, Esordienti e Allievi.

Nel Campionato Italiano Ciclocross 2019, svoltosi il 12 e 13 gennaio presso l’Idroscalo di Milano, l’esordiente Matteo Gabelloni ha infatti conquistato il titolo italiano dopo un’impegnativa e splendida gara.

“Sapevo che la volata era il mio forte, ho aspettato quel momento e sono riuscito a vincere questo titolo” – ha dichiarato Matteo Gabelloni, visibilmente commosso, al termine della competizione – “Ringrazio la mia famiglia che mi è sempre stata vicina”.

Grande entusiasmo all’interno della compagine imperiese per la conquista di un titolo cercato e preparato nei minimi dettagli dal giovane atleta e dal direttore sportivo Giosuè Bonomi, ex professionista delle due ruote. Tutta la società si unisce nei complimenti a Matteo Gabelloni per questo prestigioso risultato.