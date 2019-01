Il riconoscimento

Marta De Giovanni di Castellaro riceve una targa per i risultati ottenuti nel 2018 foto

Imperia. La motociclista Marta De Giovanni di Castellaro ha ricevuto dal Moto club Riviera Racing Arma di Taggia un targa per “l’importante attività sportiva e l’impegno dimostrato nella stagione motocross 2018″. Un importante riconoscimento che premia i risultanti stupefacenti raggiunti dalla giovane pilota durante l’anno: “Grazie mille al Moto club Riviera Racing che in questa stagione ha creduto in me – commenta Marta De Giovanni - Speriamo di dare altrettante soddisfazioni nel 2019″.