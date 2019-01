Oggi, lunedì 21 gennaio, è un giorno in cui occasionalmente coincidono la giornata mondiale dell’abbraccio e il Blue Monday. Entrambe le occasioni vengono celebrate in tutto il mondo.

Il Blue Monday, ovvero “lunedì triste”, è considerato ‘il giorno più deprimente dell’anno’ per l’emisfero boreale. Cade il terzo lunedì del primo mese dell’anno, non ha una data fissa, e quest’anno, il caso vuole, che coincida con la giornata mondiale degli abbracci, che ha una data fissa ovvero il 21 di gennaio.

La giornata della tristezza è nata nel 2005 grazie allo psicologo Britannico Cliff Arnall, psicologo presso l’Università di Cardiff in Gran Bretagna, che creò un’equazione che combina il malessere post festività e le variabili meteo senza però alcun fondamento scientifico, in un giorno che non poteva che cadere in inverno. Tuttavia la sua tesi è messa in discussione da molti colleghi, che la ritengono una trovata pubblicitaria per indurre le persone a viaggiare. Secondo la loro opinione tale formula viene utilizzata dalle agenzie di viaggi che proporrebbero molti sconti e offerte vantaggiose in questo periodo approfittando quindi di questa giornata.

Il primo Blue Monday della storia fu il 24 gennaio 2005. Alla base vi è un’equazione, non approvata scientificamente, che coinvolge vari fattori, tra cui le condizioni meteorologiche, il Natale e la fine di tutte le feste, i debiti accumulati a causa delle celebrazioni natalizie ed il fallimento, che coinvolge la stragrande maggioranza delle persone, dei propositi per il nuovo anno. Secondo alcune statistiche nella giornata del Blue Monday 4 italiani su 5 si sentono depressi, un po’ per la fine del periodo natalizio, un po’ per l’inverno, che è entrato nel pieno della sua stagione, e forse anche perché la primavera e le vacanze pasquali sembrano ancora molto lontane.

Quest’anno coincide casualmente con la giornata degli abbracci, che è stata istituita nel 1986 negli Stati Uniti. Ha preso poi piede in Europa ed in Australia negli anni seguenti. E’ stata inserita appositamente in questo periodo perché, come sopracitato, è il periodo più triste dell’anno.

Secondo l’università di Vienna, gli abbracci aiutano a ridurre lo stress e l’ansia, poiché in questi momenti d’affetto il nostro organismo rilascia un’ormone chiamato Ossitocitina, considerato l’ormone dell’amore, che riduce il rischio di infezioni e di infarto. Nei momenti d’affetto entra in gioco anche un altro ormone, il Cortisolo che aiuta, appunto, ad abbassare il livello di stress, da cui il cuore trae grandi benefici. Abbracciarsi perciò riduce lo stress e in generale porta benefici a mente e corpo.

Per superare il giorno, visto che due giornate così diverse si sovrappongano, si consiglia di sfruttare al meglio ogni istante con la giusta motivazione, senza dare un peso eccessivo alle preoccupazioni, curando così la ‘tristezza’ di questo lunedì con un abbraccio.

(Articolo scritto dal team di R24Young. Hanno collaborato Azzurra Rachelli, Simone Altobelli e Marco Biancheri dell’Istituto C. Amoretti – Sanremo)