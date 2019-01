Lotteria Italia, in discesa le vendite dei biglietti in provincia di Imperia

Dall’inizio delle vendite, in Liguria, riporta Agipronews, sono stati staccati 196.080 biglietti della Lotteria Italia, un dato in netto calo rispetto alla scorsa edizione (-23,6%). Non ha evidentemente giovato alla Lotteria l’eliminazione del Gratta e Vinci che fino allo scorso anno compariva sul biglietto e garantiva una possibilità di vincita immediata, al costo complessivo di 5 euro. Quest’anno il prezzo è rimasto immutato e il mancato appeal del “grattino”, prodotto di successo radicato nelle abitudini degli italiani, ha finito per penalizzare la vendita.

Genova si conferma la provincia dove sono stati distribuiti più tagliandi (109.070), con un decremento dell’17,9%; in discesa le vendite anche in provincia di Savona (40.010, -23,9%), Imperia (20.960, -28,5%) e soprattutto La Spezia (26.040, -37,9%).

In generale, riporta Agipronews, nella regione il punto più alto degli ultimi dieci anni è stato toccato nel 2009 (quando la Lotteria era abbinata a “Affari tuoi”), con 332mila biglietti. Il punto più basso nel 2012 (“La Prova del Cuoco”), con 190mila tagliandi venduti.