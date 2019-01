Lo Yacht Club Sanremo ospita il primo raduno del 2019 dedicato alla Classe 420

Sanremo. Si è svolto presso le strutture dello Yacht Club Sanremo il primo raduno del 2019 dedicato alla Classe 420.

Sono stati tre giorni molto positivi dove si è lavorato molto sia in mare che a terra per la preparazione fisica dei ragazzi intervenuti. Il primo giorno con un leggero vento di levante tra i 10 e 12 nodi si sono potute illustrare e mettere in pratica tutte le tecniche relative a queste condizioni. Nel secondo giorno il quadro meteo è completamente cambiato con vento fresco da ponente che ha consentito di ampliare ed affinare le conoscenze dei ragazzi.

Il terzo giorno un vento leggero da sud molto oscillante, ha messo a dura prova gli equipaggi che hanno dovuto mantenere la concentrazione e adeguarsi ai continui salti di vento. Sono quindi stati tre giorni molto favorevoli che hanno permesso a tecnici e allievi di capire quali le problematiche su cui intervenire per migliorare e preparare al meglio i prossimi appuntamenti sia Internazionali, Carnival Race 21/24 febbraio, che Nazionali, 1/3 Marzo, in programma proprio a Sanremo.