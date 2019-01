Linea Cuneo-Ventimiglia, chiude la stazione di Tenda: orari ridotti al lumicino

Tenda. Cattive notizie per i turisti che prendono il treno, se da un lato c’è la volontà di investire sulla linea, dall’altro, troviamo solo porte chiuse scarso interesse. Già negli scorsi mesi la SNCF (Societé Nationale Chemins de fer Français) aveva minacciato di farlo, e ora, eccoci alla “quasi” chiusura totale della stazione tendasca.

In compenso, la società ferroviaria francese ha affisso i nuovi orari di apertura ai viaggiatori. Lo si legge sul foglio attaccato alla porta di entrata della stazione: “Lunedì e martedì chiuso, mercoledì aperto dalle 8.30 alle 12.30, giovedì, venerdì, sabato e domenica: chiuso“. Sullo stesso foglio, viene anche segnalato che la stazione di Breil-sur-Roya “Vi accoglie tutti i giorni dalle 5.50 alle 12.50 e dalle 13.30 alle 20.30″. Insomma, una brutta notizia sopratutto per chi non possiede un veicolo in modo da potersi recare nelle stazioni più a valle.

Intanto sui social si sta scatenando la polemica da parte del comitato “La Cuneo Nizza Unisce”, che da anni, si batte per la salvaguardia della linea ferroviaria davanti alle istituzioni italiane e francesi.