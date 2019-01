L’imperiese Maurizio Gerini si mette in mostra alla Dakar 2019

Imperia. Il pilota imperiese Maurizio Gerini sta partecipando dal 6 gennaio alla Dakar 2019 in Perù.

La corsa più dura del mondo consiste in 10 tappe per un totale di 5500 chilometri con partenza ed arrivo nella capitale, Lima. Il programma è lunghissimo e il 70% del percorso si snoda tra le dune del deserto.

Gerini ha affrontato la tappa 1, da Lima a Pisco di 331 km (84 di speciale) piazzandosi 38esimo; ha preso parte alla tappa 2, da Pisco a San Juan de Marcona di 554 km (442 di speciale) classificandosi 31esimo; ha superato la tappa 3, da San Juan de Marcona a Arequipa di 799 km (331 di speciale) arrivando 20esimo e la tappa 4 (Marathon), da Arequipa a Moquegua (511 km, 352 di speciale per le moto e i quad) e Arequipa-Tacna (664, 352 di speciale per vetture, camion e SxS) piazzandosi 25esimo.



Oggi dovrà vedersela con la tappa 5 (Marathon), da Moquegua ad Arequipa (776 km, 345 di speciale per moto e quad) e Tacna-Arequipa (714 km, 452 di speciale per auto, camion e SxS). Domani si riposerà ad Arequipa, per poi riprendere il 13 gennaio con la tappa 6, da Arequipa a San Juan de Marcona (839 km, 317 di speciale per moto e quad, 810 km, 291 di speciale per auto, camion e SxS).



Continuerà poi il 14 gennaio con la tappa 7, San Juan de Marcona-San Juan de Marcona (387 km, 323 di speciale); il 15 gennaio affronterà la tappa 8, da San Juan de Marcona a Pisco (576 km, 361 di speciale); mentre il 16 gennaio parteciperà alla tappa 9, Pisco-Pisco (410 km, 313 di speciale per moto, quad, vetture e SxS, 408 km, 311 di speciale per i camion). Infine il 17 gennaio affronterà la tappa 10, da Pisco a Lima (358 km, 112 di speciale).

(Foto da pagina Facebook di Maurizio Gerini)