Imperia. La 16enne Aurora Bado, figlia di Corrado e Ornella Ferrara, ha vinto la prestigiosa gara podistica “Cinque Mulini” a San Vittore Olona in provincia di Milano, nella sua categoria Allievi.

La giovane atleta nata ad Imperia ha confermato la sua crescita imponendosi allo sprint in una gara resa ancor più difficile dalle avverse condizioni meteo, bagnata da pioggia mista a neve. Aurora ha lasciato sfogare le sue avversarie, ha risparmiato le energie sufficienti a consentirle lo spunto finale che le ha permesso di sprintare e vincere in volata.

Tesserata per l’Atletica Arcobaleno Savona, la giovane Bado classe 2002 ha iniziato a 13 anni nella Maurina Imperia per poi passare alla Pro San Pietro di Sanremo, e i due anni nella categoria Cadette li ha poi trascorsi con l’As Atletica 92 di Ventimiglia. Solo dall’anno scorso è tesserata per la società savonese e quello ottenuto nella 5 Mulini non è il suo primo successo (a dicembre ha vinto il Cross Des Iles sull’isola di Santa Margherita nelle Lerins) ma certo è quello sinora più prestigioso.