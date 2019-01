Le varie squadre del Bordivolley scendono in campo nel fine settimana

Bordighera. Nel fine settimana le squadre del Bordivolley scenderanno in campo.

Sabato 12 gennaio, alle 19, la Prima Divisione femminile del Bordivolley Gelateria Smile al Palazzetto di Bordighera ospitano la capolista AP Design Alassio, mentre domenica 13 gennaio, alle 11, l’under 16 femminile ad Andora, affronta il Gabbiano Volley.

Alle 16 invece i ragazzi dell’under 18 Bordivolley Autodemolizioni Fortunato affronteranno in trasferta la NLP Sanremo Pasticceria San Romolo a Bussana. Alle 18.30 ad Imperia la formazione under 14 maschile del Bordivolley Ottica Barberis sfiderà il “Volley Primavera Imperia”. Infine alle 20, presso il palazzetto di via Diaz, la serie D femminile con il Bordivolley Trucchi Efisio affronterà la Kia Autoaurelia.