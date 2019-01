Le classi prime dell’istituto Sanremo Levante vanno a Prato Nevoso

Sanremo. Venerdì 18 gennaio le classi prima B, E, G e la pluriclasse di Ceriana hanno trascorso una splendida giornata a Prato Nevoso a conclusione del progetto “Cresciamo in sicurezza, scegliendo la vita”, patrocinato dall’UNICEFF e dall’Ufficio Scolastico Regionale, che ha visto coinvolti circa 200 alunni delle Provincie di Genova, Savona ed Imperia.

Nei mesi di ottobre/novembre i ragazzi hanno lavorato nelle rispettive classi sul tema della sostenibilità ambientale e della sicurezza in montagna, producendo infine dei disegni e delle story board sulle tematiche trattate; i tre lavori migliori sono stati scelti per promuovere la stazione sciistica di Prato Nevoso, ovvero inseriti nella gigantografia pubblicitaria all’ingresso della località turistica.

La classe prima G di Bussana si è classificata prima, mentre le classi 1B ed E di Sanremo al terzo posto. Durante la giornata di venerdì, oltre alla premiazione, i ragazzi hanno svolto una lezione tenuta dalla Polizia di Stato sulle regole da osservare in montagna per svolgere qualsiasi attività in sicurezza; hanno ascoltato la testimonianza della dr.ssa Di Stefano, sciatrice atleta paraolimpica, dell’Associazione “Discesa liberi”, che ha portato la sua personale esperienza per sensibilizzare ulteriormente i ragazzi sui temi della diversità e della sostenibilità; infine, divisi in gruppi, hanno

svolto diverse attività ludico/motorie: giochi di gruppo, tubing, ciaspolata, canti e danze, ottimamente coordinate dallo staff del Prato Nevoso Village. E’ stata una giornata entusiasmante e divertente che i ragazzi sicuramente ricorderanno per molto tempo.