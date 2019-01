Le balene del Santuario Pelagos o i 12 segni zodiacali? Ecco i temi in lizza per Sanremo in Fiore

Le balene del Santuario Pelagos o i 12 segni zodiacali. Sono questi i due temi in lizza per Sanremo in Fiore, la sfilata dei carri che rinnova la tradizione del “Carnevale dei fiori” nato nella Belle Epoque e che quest’anno andrà in scena domenica 9 marzo.

La scelta avverrà a metà mese, quando si riunirà il comitato tecnico composto dal Comune e dalla Rai. In realtà, quella di capricorno, acquario & co. è un’idea salvagente, da tanti anni nel cassetto degli uffici di Palazzo Bellevue che, puntualmente, salta fuori ogni qualvolta ci si trova in una situazione di impasse. Al 99%, dunque, è più plausibile che la decisione ricada sulla prima che accenderà i riflettori su quella straordinaria varietà di mammiferi marini che popola il nostro mare, sempre di più al centro di campagne di sensibilizzazione per tutelarne l’esistenza.

Dopo l’accordo sul tema, questo sarà comunicato in una seconda riunione ai sindaci dei Comuni partecipanti per l’ufficializzazione.

Evento di punta del calendario delle manifestazioni, ogni anno Sanremo in Fiore richiama in città e nel resto del comprensorio migliaia di turisti provenienti dal resto d’Italia, ma anche d’Europa, soprattutto francesi e inglesi. Al riguardo, è oramai consuetudine fissarne la data nella seconda settimana di marzo, così da prolungare l’attrattiva turistica fino alla corsa ciclistica Milano-Sanremo che ha generalmente luogo il week-end successivo.

Per l’occasione, l’edizione 2019 sarà affiancata da tanti eventi collaterali dedicati alla coltura floreale e alle eccellenze del territorio, sui quali il Comune sta lavorando in sinergia con associazioni locali, tra cui Sanremo On.

La manifestazione, che si allungherà sul fine settimana con appuntamenti che iniziando già dalla giornata di venerdì ne incrementeranno il potenziale turistico e commerciale, sarà ripreso dalle telecamere di Rai Uno. Anche quest’anno è stata infatti confermata la diretta di Linea Verde sulla rete ammiraglia della tv di Stato che seguirà la competizione raccontando i carri e i loro splendidi fiori. Previste, inoltre, cartoline con le meraviglie del territorio e approfondimenti sulla tradizione floricola locale.

Quanto ai carri, questi dovranno essere realizzati dai singoli Comuni partecipanti rispettando il tema dato. Come Sempre quello di Sanremo sarà fuori competizione.

A guidare la giuria, infine, sarà l’ideatore della fiction L’ispettore Coliandro, Carlo Lucarelli, quello stesso giorno in città per presentare nell’ambito della rassegna “La Riviera dei libri” la sua ultima fatica letteraria, Peccato mortale.