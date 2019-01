“L’autista del filobus guidava come un matto ed io ora ho due vertebre rotte”, lo sfogo di una sanremese

Sanremo. C’è una donna, secondo quanto testimonia la stessa, con due vertebre lombari rotte dopo una caduta dentro un filobus della Riviera Trasporti.

“Erano circa le 13.45 dello scorso 8 gennaio – racconta B.G. – quando ho preso il filobus della linea urbana in via Roma, in direzione ponente. Da subito ho visto che l’autista del mezzo guidava come un matto, manco fosse un pilota da corsa, da far venire i brividi. Ad un tratto mi sono accorta che il mio biglietto obliterato era in scadenza dei 90 minuti e così ho preso l’altro vche avevo e mi sono alzata per andare ad obliterarlo”. E qui, secondo quanto riporta la signora che ora è a letto convalescente, succede il fattaccio.

“Ho stretto forte la mano al mancorrente in alto e mi sono diretta verso la macchinetta per timbrare ma, in prossimità della Coop della Foce in corso Matuzia, l’autista che già viaggiava più che spedito, ha fatto l’ennesima brusca frenata, per non chiamarla inchiodata, e mi sono ritrovata sbattuta per terra dolorante. A quel punto il “pilota” al posto di chiedermi come stavo, e stavo già perdendo conoscenza, mi ha chiesto se avevo timbrato il biglietto. Alla fine qualche passeggero ha chiamato i soccorsi e mi hanno portato via sulla barella spinale. Ora ho due vertebre lombari rotte, 60 giorni di prognosi salvo complicazioni e sono bloccata a letto col busto. Sono sicura che quell’autista alla RT è un caso più unico che raro, ma alla fine io sono tutta rotta e quello probabilmente è ancora in giro a far danni”.