L’attività dei ragazzi del Bordighera Sant’Ampelio Calcio riprende con un mini camp di due giorni

Bordighera. Ripresa delle attività lo scorso weekend per i ragazzi del Bordighera Sant’Ampelio Calcio, dopo la pausa per le festività natalizie con un mini camp di due giorni da venerdì sera a domenica pomeriggio.

I ragazzi per questa occasione sono stati ospiti dei Salesiani dell’oratorio Don Bosco di Vallecrosia. Una due giorni di impegnativo lavoro sul campo per i giovani atleti bordigotti per rimettersi in forma dopo le vacanze, guidati per l’occasione dai mister Valter Francesconi, Alberto Perrone, Augusto Floris, Paolo Corona ed Elio Gibelli. Sedute di lavoro intervallate come sempre durante questi camp da momenti ludici grazie ai giochi di gruppo organizzati da Roberta Pastorino, aiutata per l’occasione da Nicolò Francesconi e dalla Signora Dina.

Il camp si è concluso con la premiazione di tutti i ragazzi partecipanti da parte del presidente Antonio Laganà. “Questi camp sono tappe importanti della stagione – dichiara il responsabile del settore giovanile Valter Francesconi – dove più che in ogni altro momento si riesce a consolidare il gruppo”.

“Il 2018 – prosegue Francesconi - è stato purtroppo per noi l’anno nel quale ci siamo visti privare dalla forza bruta della natura del nostro storico campo, il mitico “Arziglia” speriamo che sotto questo punto di vista il 2019 sia un anno migliore, più fortunato nel quale ci venga restituita, così come promesso, una struttura adeguata dove poter proseguire la nostra attività. Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che ci hanno messo a disposizione le proprie strutture per poter continuare a far allenare e giocare i nostri ragazzi dopo la perdita dell’Arziglia e cioè i Salesiani dell’oratorio Don Bosco di Vallecrosia, la Polisportiva 2 strade, nella persona del Signor Pino Amedei, il Centro sportivo Fabio Taggiasco di Vallebona nella persona del Signor Federico Lai”.

I ragazzi che hanno partecipato al camp sono:

Romeo Mirko

Ravano Riccardo

Fiorini Tommaso

Franza Riccardo

Iasbek Yuri

Calacar Ariecis

Barale Giacomo

Amalberti Davide

Rahi Sead

Gibelli Lorenzo

Gentile Lorenzo

Mondini Marco

Mazzu’ Lorenzo

Luppino Fabrizio

Rossi Giacomo

Luppino Daniele

Laganà Daniele

Pianetti Emanuele

Piccolo Francesco

Greco Giuseppe

Nicodemo Samuele

Fiorini Samuele

Ribetto Alessandro

Vogel Emanuele

Santoianni Tiziano

Poletto Giovanni

Divito Marco

Gajaudo Andrea.

Mascotte del gruppo, da sempre, Giulia Francesconi.