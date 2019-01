L’Asd Scuola Karate Wadoryu Camporosso Fijlkam fa conoscere la disciplina sportiva alle scuole elementari di Ventimiglia

Camporosso. L’Asd Scuola Karate Wadoryu Camporosso Fijlkam ha iniziato, lo scorso 14 gennaio, un nuovo percorso di lavoro con le scuole elementari di Ventimiglia su metodologia e programmi specifici dedicati allo sviluppo psicomotorio del bambino in età giovanile.

“Grazie alla collaborazione e iniziativa del Judo club Ventimiglia con la federazione FIJLKAM facciamo crescere i giovani nel karate sportivo e autodifesa – spiega su la scuola sulla sua pagina Facebook – A Ventimiglia i corsi di karate sono al lunedì e mercoledì dalle 18.15 alle 19.15 in via Vittorio Veneto 36. Oppure a Vallecrosia nella nostra sede a Maria Ausiliatrice il martedì e giovedì, e da febbraio anche a Bordighera il martedì e giovedì in piazza della stazione. Info chiamando 3355361027 o in sede”.