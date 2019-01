L’Amat: “O paghi entro domani mattina o ti tagliamo l’acqua”

Imperia. Un addetto dell’Amat, la società partecipata del Comune che gestisce la rete idrica presieduta da Barbara Pirero (e che naviga in un mare di debiti), si sta recando in queste ore casa per casa per recuperare bollette arretrate non pagate.

Il funzionario raggiunge le abitazioni a bordo di un furgoncino e autodefinendosi “quello delle pinze” riferisce ai titolari di utenza, dopo aver fatto firmare una distinta, che se non andranno a pagare le bollette arretrate entro domani mattina, il servizio verrà tagliato nella mattinata di domani stessa, con tanto di raccomandazione “non mi faccia ritornare“.

Non risultano, però, solleciti formali a parte le indicazioni sulle bollette.