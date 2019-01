Ladri in azione a Ospedaletti. Ignoti si introducono nella pensione Savoia

Ospedaletti. La scorsa notte, ignoti si sono introdotti all’interno della pensiona Savoia, in via XX Settembre. I ladri hanno infranto la porta d’ingresso e sono entrati nei locali, ma non è ancora chiaro cosa abbiano rubato.

Sul posto sono accorsi i carabinieri. Gli inquirenti cercheranno di risalire agli autori del furto dai filmati delle telecamere di videosorveglianza cittadine.