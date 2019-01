L’Abc Bordighera riprende la seconda fase dei campionati dipartimentali francesi

Bordighera. La federazione francese ha reso noti i calendari della seconda fase dei campionati dipartimentali francesi per le formazioni under 13 e under 17 maschili dove le formazioni dell’Abc Bordighera sono iscritte.

Vedrà l’esordio di entrambe le formazioni bordigotte sabato prossimo, 12 gennaio, in casa con la under 17 giocare contro i pari età del AS S.Martin SH al PalaBiancheri mentre la under 13 alla Conrieri contro l’ O. Antibes /Juan Les Pins HB.

Campionati che si preannunciano impegnativi, ma senz’altro divertenti contro formazioni di livello dove, la under 13 maschile, dovrà confrontarsi con le seguenti formazioni: Pays de Grasse H.ASPTT , O. Antibes Juan Les Pins HB, Vence HB S.,H. des Collines, H.La Colle St Paul, AS Menton H.,H. Breil Sur Roya.

Mentre la formazione Under 17 maschile dovrà incontrare le seguenti formazioni:

Pays de Grasse H. ASPTT, HB Mougins Mouans-Sartoux , AS. S Martin Section H., Rappresentativa. E.S.Cros De Cagnes / Vence, Metropole Nice Cote D’azur

Tra domani, martedì 8 gennaio, e dopodomani, mercoledì 9, riprenderanno gli allenamenti di tutte le categorie compresa l’attività del 2° Modulo del Gruppo Sportivo, l’attività extra-scolastica di pallamano con i corsi pensati pèer i più giovani atleti, per prepararsi al meglio ed affrontare un gennaio fitto di impegni che, oltre alla partite di sabato prossimo vedrà anche le formazioni under 15 maschili e seniores scendere in campo .