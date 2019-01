La sfida contro la Lavagnese al Comunale apre il 2019 della Sanremese

Sanremo. Il 2019 della Sanremese si apre con la prima giornata del girone di ritorno che vede i biancoazzurri ospitare al “Comunale” la Lavagnese (fischio d’inizio domani alle 15).

I bianconeri navigano nella seconda parte della classifica con un bottino di 20 punti, a più 2 sulla zona playout, ma con una gara in meno. Sono infatti scesi in campo per l’ultima volta il 16 dicembre battendo 5-1 il Borgaro. La gara successiva contro la Pro Dronero è stata rinviata e sarà recuperata mercoledì.

“Vogliamo disputare il girone di ritorno con i ritmi della prima parte dell’andata, l’inizio del campionato è stato molto positivo e anche se l’ultimo mese è andato male sono soddisfatto del nostro percorso – dichiara mister Lupo alla vigilia – credo che la squadra avesse bisogno di riposo perché abbiamo giocato tanto senza mai avere il tempo di lavorare per via di molte partite ravvicinate. Quando invece lavoriamo con più tranquillità possiamo curare tutti i dettagli, cosa che non abbiamo potuto fare a dicembre”.

Per la gara di domani mister Lupo potrà nuovamente contare sui centrali di difesa Videtta e Giubilato. In forse Lella in attacco. A disposizione anche il neo acquisto Acampora.