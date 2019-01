La Sanremese perde contro il Mantova, Fava: “C’è rammarico perché puntavamo sulla Coppa”

Sanremo. Si interrompe contro il Mantova ai quarti di finale il cammino della Sanremese in Coppa Italia di serie D.

“È stata una partita molto equilibrata e decisa dagli episodi – ha aggiunto il direttore generale Giuseppe Fava – c’è rammarico perché puntavamo sulla Coppa, per i nostri tifosi e per la società, purtroppo gli episodi non sono stati favorevoli. Dispiace anche per il rigore su Lo Bosco, l’arbitro ha deciso di non concedere un penalty più che netto e di ammonire il nostro giocatore.

Una decisione incomprensibile, era un rigore clamoroso. Peccato anche per l’occasione finale di Fiore, non l’abbiamo sfruttata e queste grandi squadre non ne concedono molte. Abbiamo incontrato una squadra molto attrezzata che con questa categoria ha ben poco a che fare e con un allenatore molto esperto, ma resta il rammarico per gli episodi”.