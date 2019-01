La Sanremese parte per il ritiro, domani la sfida sul campo della Folgore Caratese

Sanremo. Prima trasferta del nuovo anno per la Sanremese che domani sarà impegnata sul campo della Folgore Caratese. I biancoazzurri svolgeranno l’allenamento mattutino al “Comunale” per poi partire alle 15 alla volta di Carate Brianza dove si svolgerà il ritiro pre match voluto dalla società per dare alla squadra ogni comfort per affrontare al meglio la sfida.

La Folgore Caratese dell’ex capitano biancoazzurro Giuseppe Cacciatore naviga a metà classifica con un bottino di 23 punti frutto di 5 vittorie e 8 pareggi. I lombardi sono reduci dalla sconfitta di domenica scorsa (1-0) sul campo del Milano City.

“Confido molto sulle motivazioni personali, è nata la figlia di Lo Bosco e Lella ha recuperato e sta bene – dichiara mister Lupo alla vigilia – veniamo da una partita positiva e, per molti motivi, può essere un elemento determinante. I ragazzi sono contenti del gruppo che si è creato e mi fa molto piacere, vuol dire che abbiamo generato qualcosa di importante. Ora andiamo avanti per fare risultato su tutti i campi. Ho molta fiducia in Molino, dopo la prestazione di domenica sono certo che farà un grande girone di ritorno”. Per la partita di domani mister Lupo dovrà fare a meno del solo Castaldo al centro della difesa.