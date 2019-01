La Sanremese è pronta ad ospitare il Mantova, mister Lupo: “Faremo in modo di passare il turno”

Sanremo. Domani la Sanremese affronterà in casa il Mantova per il quarto di finale della Coppa Italia di Serie D.

Dopo la vittoria di domenica scorsa contro la Fezzanese i biancazzurri sono pronti a scendere in campo, alle 14.30 al ‘Comunale’ contro gli ospiti biancorossi. Sarà una gara ad eliminazione diretta (in caso di parità al 90′ decideranno i rigori), perciò la Sanremese darà il massimo per cercare di conquistare l’accesso alle semifinali.

“E’ bello partecipare da protagonisti a tutte le competizioni – commenta mister Alessandro Lupo - La Coppa Italia è una cosa in più e anche se affrontiamo una squadra fortissima faremo in modo di poter passare il turno sperando in un pubblico da parte nostra abbastanza numeroso, perché domani come non mai ne avremo bisogno”.

“Alla squadra chiedo quello che ha sempre fatto, perché oggettivamente è dal 16 luglio che facciamo cose buone e se l’atteggiamento è quello giusto, tipo quello di Savona, di Fezzano, di Lavagna e di altre volte, credo che potremo mettere in difficoltà una squadra molto forte che viene qui sicuramente per far bene - dichiara l’allenatore della Sanremese parlando della squadra di mister Morgia – Oltretutto loro hanno anche un allenatore molto in gamba. Hanno tutte le caratteristiche per poterci mettere in difficoltà, come noi abbiamo tutte le nostre per poter mettere in difficoltà loro”.