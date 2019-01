Sanremo. Si è svolta ad Avigliana (To) la prima giornata del torneo indoor “Ragazze vincenti – next generation” riservato alla categoria under 15. Il campionato si svolge in Piemonte e la Sanremese baseball-softball è l’unica squadra ligure a parteciparvi.

Le società impegnate sono cinque: La Loggia (To), Avigliana Rebels, Avigliana bees, Piemonte Orientale e Sanremese. Nella prima partita le matuziane hanno incontrato La Loggia; una bellissima partita, molto combattuta, come spesso accade tra queste due squadre.

Sono seguiti poi altri due incontri: uno contro il Piemonte orientale e l’ultima contro i padroni di casa, le Rebels Girls di Avigliana. Riposavano le Avigliana Bees. In tutti e tre i match le ragazze hanno dimostrato che con il giusto approccio e la determinazione si arriva a risultati positivi.

A fine partita la coach Flavia Ciliberto dichiara: “Sono abbastanza soddisfatta della prima uscita di questo gruppo di ragazze che andranno a formare, anche se più piccole, la nuova squadra U18 per il campionato 2019.

I lanciatori, non ancora nel pieno della forma, si sono ben comportati ma sono particolarmente contenta della resa e del comportamento in campo di Marika Giglio che ha ricoperto i ruoli più difficili: lanciatore, ricevitore, interbase. Davvero brava.

Abbiamo dato opportunità a tutte di giocare,anche alla new entry Sveva Tulipiero, che ha poco meno di un mese di esperienza, e che timidamente ha fatto il suo esordio in campo. Le regole del torneo permettevano inoltre di schierare in campo due ragazze del 2003. Noi in realtà ne abbiamo portato quattro che si sono alternate in difesa ed hanno potuto fare esperienza in battuta. La nostra squadra U18 avrà nel roster anche due ragazze del 2002, che ieri non potevano giocare, ma anche a loro abbiamo dato la possibilità di fare squadra ricoprendo il delicato ruolo di suggeritore di prima e di terza base. In occasione di questa prima uscita è stato nominato anche il capitano della futura squadra under 18 che sarà Siria De Vincentiis”.

Sono scese in campo:

Mikaela Nicolaci Simba, Giulia Zunino, Chiara Ottolini, Elisa Siri , Marika Giglio, Aurora Pigliacelli, Eugenia Ruffo, Valeria Condor, Giulia Riceputi, Anna Piccone e Sveva Tulipiero. Suggeritore di prima base Matilde Croesi, suggeritore di terza base Siria De Vincentiis.

La seconda giornata di questo torneo indoor sarà già sabato 19 a Vercelli.