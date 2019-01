La Sanremese accoglie in casa il Mantova, Bregliano: “Speriamo ci sia il pubblico a darci una mano”

Sanremo. Il difensore della Sanremese Simone Bregliano domani scenderà in campo al ‘Comunale’ per affrontare insieme ai suoi compagni il Mantova.

La partita, valida per il quarto di finale della Coppa Italia di Serie D, potrebbe far accedere i biancazzurri alle semifinali. “Ogni volta che indossiamo la maglia della Sanremese cerchiamo di vincere, domani proveremo a dare il massimo – dichiara Bregliano in vista dell’imminente match - Speriamo ci sia un buon indice di pubblico a darci una mano”.

Classe ’89, il difensore ha alle spalle una bella carriera calcistica. Ha infatti militato in serie D, C2 e C1. Grazie alla sua esperienza, abilità e professionalità contribuisce in un certo senso alla formazione delle giovani leve: “E’ una cosa che facevo già quando ero un po’ più giovincello - dice – Fare però anche il corso di allenatore e già iniziare a lavorare con i bambini, mi sta aiutando un po’. Penso che alla fine allenarsi bene ed essere professionale sia uno stimolo per i più giovani. Non lo faccio volutamente, è una cosa che mi viene naturale”.