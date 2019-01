Ventimiglia. Circa trecento studenti hanno manifestato oggi nella città di confine per le aule fredde nelle quali si tengono le lezioni. Il corteo, partito dal liceo Aprosio, ha raggiunto piazza delle Libertà, dove ha sede il palazzo comunale.

Gli alunni non hanno raggiunto il capoluogo di provincia, dove ha avuto luogo una protesta analoga con centinaia di studenti, per motivi di praticità. “Ci siamo radunati fuori dal nostro istituto, in via Tacito”, ha dichiarato in rappresentanza dei compagni Loris Michieli, “Per poi incamminarci verso la piazza del Comune e la stazione ferroviaria. Quindi, siamo tornati nel piazzale della nostra scuola. Abbiamo scelto di organizzare una protesta parallela, anziché unirci a quella di Imperia: non tutti, infatti, avrebbero potuto recarsi a Imperia”.