Sanremo. Nella notte appena trascorsa, a cavallo tra il 20 e il 21 gennaio, milioni di persone hanno avuto l’opportunità di assistere ad un fenomeno spettacolare: l’eclissi della super luna.

Anche in provincia di Imperia questo avvenimento molto particolare è stato osservato da tantissime persone che hanno immortalato con foto e video questo fenomeno, che avviene una volta ogni 10 anni. Questa volta però è durata quasi due ore e perciò è stata considerata l’eclissi più lunga del 21° secolo.

di 5 Galleria fotografica Luna rossa









Quest’anno non è stato possibile osservare in modo chiaro il fenomeno a causa delle condizioni meteo. L’evento si è svolto di notte con un orario compreso tra le 19 e le 2 con il suo culmine alle 22, da noi è stata avvistata anche dalle 3 e 35 alle 8,49. Durante tutto ciò è stato possibile osservare anche Marte dato che si trovava in una posizione tale da essere inondato completamente dai raggi del sole.

Ma che cos’è realmente la superluna?

Il nostro satellite percorre un’orbita ellittica attorno alla terra, da ciò ne consegue che non si troverà sempre alla stessa distanza dalla Terra, ma ad una distanza variabile. Il valore minimo, Perigeo, dove la luna dista dalla terra di circa 356.410 km e il valore massimo, Apogeo, dove la distanza aumenta fino a circa 406.740 km. Durante l’apogeo, quindi, la luna appare leggermente più piccola del solito.

Durante la notte scorsa si è verificato il fenomeno contrario, il Perigeo, dove la luna si è trovata ad una distanza ‘ravvicinata’ rispetto alla Terra e quindi, ad i nostri occhi, è apparsa molto più grande rispetto al solito.

Questo è un fenomeno ciclico e non raro ma comunque molto suggestivo. La prossima eclissi totale di Luna di cui sarà visibile tutta la fase di totalità avverrà tra 9 anni 11 mesi e 10 giorni (31 dicembre 2028), mentre la prossima eclissi totale di Luna visibile in tutte le sue fasi sarà il 20 dicembre 2029.

(Articolo scritto dal team di R24Young. Hanno collaborato Azzurra Rachelli, Simone Altobelli e Marco Biancheri dell’Istituto C. Amoretti – Sanremo)