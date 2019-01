La fondazione Pizzio-Rovera supporta il progetto “Ti prendo per mano” dell’istituto Sanremo Levante

Sanremo. Il consiglio di amministrazione della fondazione Maria Caterina Pizzio e Alberto Rovera, dopo aver preso visione del progetto “Ti prendo per mano” promosso dall’istituto comprensivo Sanremo Levante per dare supporto ai bambini in difficoltà delle scuole dell’infanzia, ha deciso di aiutare concretamente i piccoli di Villa Meglia attraverso una donazione in memoria della signora Maria Caterina Pizzio, di suo figlio Alberto Rovera e soprattutto nel vivo ricordo di Ezio Rovera.

Tale donazione permetterà di offrire un supporto maggiore a scuola, da gennaio 2019 fino alla fine dell’anno scolastico, in modo individualizzato e mirato.

La fondazione “Maria Caterina Pizzio e Alberto Rovera” ha per scopo l’attuazione di iniziative del più alto interesse sociale tra cui la protezione sotto il profilo fisico e morale dell’infanzia.

“Il grazie dell’istituto comprensivo Sanremo Levante va al consiglio di amministrazione, ma anche al signor Ezio Rovera che vive più che mai nel cuore di coloro che ebbero la fortuna di conoscerlo, nelle sue opere e nelle azioni della Fondazione.

Per l’istituto comprensivo Sanremo Levante, l’insegnante referente per l’area BES (Bisogni Educativi Speciali) Isabella Marino“.