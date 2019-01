Iscrizione al nuovo anno scolastico, gli open day nelle scuole dell’Imperiese e la classifica delle migliori

Imperia. Insieme al ritorno sui banchi dopo le vacanze natalizie, dalle 8 di lunedì 7 gennaio gli studenti dell’Imperiese potranno iniziare a iscriversi al nuovo anno scolastico.

Già dallo scorso 27 dicembre le famiglie hanno potuto iniziare a registrarsi sul sito del Miur, ma la fase di iscrizione vera e propria potrà essere completata soltanto a partire dalla prossima settimana. Le iscrizioni online per le prime classi di primaria, medie e superiori resteranno aperte fino alle 20 del 31 gennaio. Lo stesso vale per la scuola dell’infanzia, la cui domanda resta tuttavia cartacea.

Fondamentale nella scelta, soprattutto per i ragazzi che stanno per varcare i cancelli della prima superiore, sono i servizi di orientamento offerti dai singoli istituti. Le scuole sono infatti solite organizzare giornate dedicate, i cosiddetti open day, dove personale incaricato illustra l’offerta formativa a studenti e famiglie.

Dopo gli incontri di dicembre, l’ultima occasione che gli alunni di terza media avranno per essere guidati nella scelta di un corso di studi piuttosto che un altro sarà sabato 19. In tale giornata apriranno le loro porte a Ventimiglia, il liceo Aprosio (mattina e pomeriggio) e il Fermi-Polo-Montale a Ventmiglia; a Sanremo, il liceo Cassini (mattina demo // 14.30-16 genitori // 16.30 plenaria), il Marconi (9-12); e il Ruffini Aicardi (10-18), a Imperia, il Marconi (15-19).

Una bussola per scegliere l’istituto scolastico è anche il portale “Scuola in chiaro”, fruibile sul sito del Ministero dell’Istruzione e, da quest’anno, tramite app, con informazioni su docenti, orari e risultati degli studenti. Per le superiori c’è anche Eduscopio della Fondazione Agnelli con gli esiti degli istituti su sbocco occupazionale e successo universitario.

Anche quest’anno l’indagine condotta sul sistema scolastico nell’imperiese premia il liceo Vieusseux che si classifica al primo posto sia per l’indirizzo classico sia per quello scientifico. Sul podio, ancora per classici e scientifici, anche il Cassini, secondo in entrambi i casi, e l’Aprosio, terzo. Per le scienze umane, viene classificato soltanto l’Amoretti di Imperia, al primo posto pure per i linguistici, dove è seguito dal Cassini. Tra gli istituti tecnici economici, la classifica è dominata dal Colombo di Sanremo, dietro il quale si colloca il Ruffini di Imperia. Quanto agli istituti tecnologici, primeggia (unico) il Galielo Galieli di Imperia, mentre per i licei scientifici di scienze applicate troviamo nuovamente il Viesseux, poi il Colombo e terzo il Fermi-Polo-Montale di Ventimiglia.