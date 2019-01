Intr3pid Swim&Run, Vittoria Bergamini della Riviera triathlon 1992 vince l’edizione della Befana a Noli

Sanremo. L’edizione 2019 della Int3pid Swim&Run di Noli, che si è disputata il 6 gennaio, giorno della Befana, è stata vinta da Federico Gallo e Vittoria Bergamini.

Ottantuno gli atleti al traguardo nella prova individuale, più ventotto coppie delle staffette, per un totale che supera i centoventi partecipanti: un successo di partecipazione che sottolinea ancora una volta la diffusa presenza di questo sport.

Gallo (Savona triathlon), che partiva con il pettorale numero 1, ha dominato fin dalla prova di nuoto, con dieci secondi di margine sul secondo classificato, Simone Grinza (Riviera triathlon 1992), staccato poi al traguardo di ben diciassette secondi rispetto al 22’04” del vincitore. Terza piazza per Dominique Bolaboto, sesto dopo il nuoto ma in netta rimonta durante la corsa. In quarta pizza si è quindi classificato Riccardo Palumbo, seguito da Giovanni Bertagnin (Valle Gesso sport). La top ten prosegue con Alberto Mottura, Massimiliano Donati, Alessandro Ferrua (Ieea sport), Marco Guidi (Team Zoot Europa) e Diego Vergari (Vivisport).

La classifica femminile dell’Intr3pid SWim&Run di Noli è stata dominata da Vittoria Bergamini, netta dominatrice già dalla frazione di nuoto, conclusa con quasi due minuti di margine sulle rivali, capace di concludere in 24’57”. Al secondo posto è giunta Lucia Rosso, terza Steele Bronnen. Quarta pizza per Valeria Gabriele, seguita quindi da Marina Bianchi (Cinghiali mannari), Dea Zamponi (Tret), Cristina Eula, Monica Fierile (Riviera triathlon 1992), Camilla Amerio e Alessandra Boffa.

Interessante anche la prova delle staffette della Swim&Run di Noli: a vincere è stato il Team Idea sport Albenga 4 (Cuttia – Botto) in 21’01”, che ha staccato di oltre un minuto la coppia di Team Idea sport Albenga 6 (Filadelli – Ranello) e il Team Ansaldo Magliuolo. Quarta piazza per il Team Cross (Davite – Roatta) e quinta per il Team Idea sport Albenga 5 (Cacciamani – Quartara).

Tra le squadre femminili prima piazza per il Team Idea sport Albenga 2 (Celiberti – Celiberti), davanti al team Idea sport Albenga 1 (Deandreis – Tripi) e il Team Garbaputti (Putti – Garbarino).

La prova delle staffette miste è andata al Team Gnun Sens (Dogliani – Romeo), davanti al team Lady spritz (Camardella – Giacchino) e al team I Paoli (Esibiti – Perrotti).