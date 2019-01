Taggia. Inizia la stagione agonistica della Federginnastica che da alcuni anni ha impostato il calendario seguendo l’anno solare e non stagionale come altre federazioni.

Il primo impegno per la Riviera è stata la partecipazione alla 4ª edizione del Torneo Internazionale ’Del Mare’ di Ginnastica Ritmica che si è svolto a Caorle (VE) dal 18 al 20 gennaio. La gara ha visto la partecipazione di ginnaste di Spagna, Croazia, Finlandia, Svizzera e varie Società Italiane. Due i livelli tecnici, gold e silver. Visto il periodo in cui è stato proposto, il torneo è stato per molte ginnaste impegnate nei campionati nazionali di serie A, B e C, un importante test per valutare gli esercizi e fare ‘esperienza’ oltre che confrontarsi con gli altri e vedere ginnaste di valore tecnico assoluto.

Oltre alle gare è stato proposto un work shop con la campionessa Alexandra Argiurgiuculese che, durante i tre giorni di gara, si è esibita ed allenata insieme alle altre partecipanti, con grande emozione delle sue giovani ‘fans’.

La Riviera dei Fiori ha partecipato con 6 ginnaste. Nella categoria Senior è scesa in pedana Alice Frascarelli, per le Junior Giulia Carrera e nelle Allieve Eleonora Oggero e Sonia Chekkour. Sempre allieve, le giovanissime Giada Caridi salita sul podio (terza nell’assoluta e seconda alla palla) e Sofia Alagna terza al cerchio.

Abbastanza soddisfatti i tecnici Monia Stabile, Lorenza e Alice Frascarelli, anche se certi livelli tecnici visti in questo evento non sono proponibili in una realtà quale è quella del ponente ligure. Si proverà ad impostare un lavoro rivolto verso l’alta specializzazione, senza però trascurare l’attività di promozione e avviamento alle nostre discipline coinvolgenti e rivolte a tutti quelli che hanno piacere a praticarle.

Per il trampolino elastico sono ripresi gli allenamenti presso le accademie federali, sabato 19 gennaio a Milano

sono state convocate Sima Papone e Ludovica Razzoli e per la prima volta è stata inserita Giulia Bellone nello

staff tecnico. Sabato prossimo altri nostri ginnasti sono stati convocati ad un allenamento interregionale a

Torino.

Questo nuovo progetto della FederGinnastica sembra interessante e permetterà al movimento del trampolino in Italia di proseguire in una crescita costante che ha già portato risultati a livello internazionale. La sezione di ginnastica ritmica farà il suo esordio domenica prossima a Pietra Ligure, nella prima prova del campionato regionale allieve, junior e senior con ben 23 nostre atlete iscritte alla gara, molte all’esordio nell’attività agonistica.