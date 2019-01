Mentone. “Ovunque in Europa, le nostre idee arrivano al potere”. Lo si legge in diversi manifesti affissi dai militanti del Rassemblement National, sia nella Città dei Limoni, sia a Breil-sur-Roya.

Due bandiere, quella italiana e quella francese con i volti di Marine Le Pen e Matteo Salvini, i due principali protagonisti europei dei movimenti di destra.

Complice la presidenza Macron contestata dai francesi attraverso la rivolta dei gilet gialli e il problema dell’immigrazione, il partito di Marine in Francia sembra essere, come per la Lega in Italia, uno dei partiti favoriti alle future elezioni europee.

Matteo Salvini preso come esempio dai nostri cugini d’oltralpe. Lo si vede soprattutto sui social dove ogni giorno vengono ripresi dalle pagine Facebook del Rassemblement National le principali dichiarazioni del nostro vice-premier e ministro dell’Interno.