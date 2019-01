Inizia bene l’anno per il Team Schiavetti Pallamano Imperia, sconfigge in casa la Pallamano Molteno

Imperia. Inizia bene l’anno il Team schiavetti Pallamano Imperia battendo in casa la Pallamano Molteno per 37/22.

L’incontro si è svolto domenica 6 gennaio, giorno della Befana, la quale per i colori rossoblù è stata benevola regalandogli una bella vittoria. “Con questa successo siamo saliti al terzo posto – ci riferisce il dirigente Roberto Lurgio - attualmente primo è il Cassano a dodici, il Palazzolo secondo ad undici e noi terzi a dieci punti. I giochi sono ancora aperti per il successo finale anche perché abbiamo diverse partite in casa da poter sfruttare con l’aiuto del nostro pubblico”. Ora il prossimo appuntamento per gli under 19 è tra quindici giorni sempre in casa contro il Leno.

Formazione: Lahyeb Mohamed reti 1, Alessandro Cucè (11), Pietro Tambone (7), Raul Campuzano (7), Matteo Tucci (1), Alessandro Benini (1), Andrea Lurgio (4), Gabriele De Canis (2), Daniele Martino (2), Gabriele Garelli (1), Andrea Piras, Andrea De Luca, Raul Madara. Allenatore Emanuele Pappalardo Dirigente Roberto Lurgio.