Sanremo. Il consigliere comunale Fabio Ormea, in merito alla variazione di viabilità che ha interessato l’incrocio via G. Borea, via Z. Massa e via Dante Alighieri, dichiara:

«Visto che l’amministrazione non ha provveduto tramite gli organi di stampa ad effettuare la comunicazione delle varianti che riguardano l’incrocio via G. Borea, via Z. Massa e via Dante Alighieri, si prende la briga di farlo, non con vena polemica ma una tiratina d’orecchie ci sta.

Accolgo con soddisfazione le modifiche fatte dall’amministrazione, perché la zona necessitava di un carico e scarico (visto che sono presenti in loco diverse attività commerciali), di una riorganizzazione dei posti moto e lo spostamento della fermata del bus oltre le strisce pedonali, però lamento, e penso di parlare a nome di numerosi residenti, la soppressione di numerosi posti moto anche se effettivamente abusivi, affinché si possano trovare altri spazi dedicati ai due ruote o nella parte terminale di via Z. Massa, o nella parte iniziale di via Dante Alighieri.

Poi considerato, che lo spostamento della fermata del bus è avvenuto, vorrei capire come mai gli autisti dei bus continuino a fermarsi sulla vecchia fermata, ingannando involontariamente gli utenti che aspettano nel nuovo spazio di fermata.

Adesso le motivazioni possono essere tre:

– la prima è che l’assessorato preposto (viabilità) non abbia inviato la comunicazione alla Riviera Trasporti.

– la seconda è che la Riviera Trasporti si sia dimenticata di avvisare i propri autisti

– la terza ipotesi (comprensibile) è la forza dell’abitudine degli autisti stessi.

Poi volevo far presente che sarebbe stato utile anche trovare lo spazio per n 2 posteggi con fermata massima di 15 minuti per accontentare i clienti delle attività commerciali».