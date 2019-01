In fiamme un tetto a Villa Faraldi, salva coppia di coniugi

Villa Faraldi. Stamane si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco dal Comando di Imperia con ben 4 mezzi. I pompieri hanno operato in via Cascione per aver ragione di un incendio che ha incenerito il tetto di un’abitazione.

Fortunatamente la coppia di coniugi all’interno è riuscita a mettersi in salvo e la stabilità della struttura non è stata compromessa grazie anche alla presenza di un sottotetto in cemento. Sono andati però distrutti alcuni pannelli solari.