In arrivo freddo e vento. L’Arpal emana avviso di burrasca

Genova. Il centro meteorologico Arpal ha emanato l’avviso per vento di burrasca nell’imperiese e di burrasca forte nel resto della regione. Nella giornata di domani, il vento soffierà da nord/nord-est con raffiche che in alcune zone arriveranno a 100/120 km/h, in particolare sui rilievi e allo sbocco delle valli.

Contestualmente, lo zero termico scenderà passando dai 3 mila metri del mattino a circa 600/800 metri della sera: l’azione combinata di vento e basse temperature determinerà, nella seconda parte della giornata, condizioni locali di disagio fisiologico da freddo.