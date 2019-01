Imposta di soggiorno, il Sindaco di Bordighera: “Per la città si tratta di una fondamentale risorsa”

Bordighera. Il 7 gennaio è entrata in vigore, nel Comune di Bordighera, l’applicazione dell’imposta di soggiorno.

“Si invitano quindi tutti gli operatori ad effettuare gli adempimenti previsti dalla normativa, secondo quanto riportato sul sito istituzionale https://bordighera.imposta-soggiorno.it/. La ditta Proxima fornirà assistenza tecnica in merito al software; in particolare, è possibile contattare il numero telefonico 02 89605116 (il venerdì, dalle 14 alle 18) oppure scrivere all’indirizzo infoalberghi@proximasrl.net.

Sono coinvolti i gestori delle strutture ricettive (ad esempio alberghi, case per ferie, bed & breakfast, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, agriturismi), chi svolge attività di intermediazione immobiliare, i gestori di portali telematici e tutti coloro che affittano appartamenti per locazioni brevi inferiori ai 30 giorni, anche con esercizio occasionale e in forma non imprenditoriale.

Si ricorda che l’imposta deve essere corrisposta dai non residenti in Bordighera che abbiano già compiuto 14 anni; viene applicata per un massimo di 6 pernottamenti consecutivi nella medesima struttura ricettiva ed il suo ammontare varia tra 1 e 3 euro per notte, in base alla tipologia e alla categoria della struttura stessa.

Per la città si tratta di una fondamentale risorsa; il gettito verrà infatti destinato alla promozione turistica di Bordighera, in parte (60%) in accordo con le associazioni locali più rappresentative delle strutture ricettive, in parte (40%) direttamente dal Comune” – fa sapere il primo cittadino Vittorio Ingenito.