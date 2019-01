Imperia torna protagonista alla sfilata dei Carri Fioriti, il sindaco Scajola: “Sarà vetrina delle nostre bellezze”

Imperia. La città di Imperia torna protagonista al corso fiorito di Sanremo. L’ufficialità è arrivata nelle ultime ore. Il Capoluogo sfilerà il prossimo 10 marzo con un proprio carro, che sarà a tema Windsurf.

“È una bella notizia per la nostra città, che da tempo attendeva questo grande ritorno. Imperia mancava infatti dalla manifestazione da sei anni”, ricorda l’assessore Simone Vassallo.

“La città viva che abbiamo in mente – commenta il sindaco Claudio Scajola – dimostra di esserlo anche nella partecipazione a eventi di grande richiamo. I carri fioriti fanno parte della storia del Ponente ligure e non era pensabile che il Capoluogo della Provincia continuasse ad essere assente. Ritengo che sarà un’occasione per far vedere all’Italia quanto sia bello il nostro territorio”.