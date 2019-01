Imperia, terminata la gara per la sistemazione delle pensiline

Imperia. È terminata la gara relativa alla risistemazione delle pensiline attesa bus del comune di Imperia. Ad aggiudicarsela è stata la Inox Signal Srl di Savona. L’affidamento prevede la sistemazione e successiva manutenzione di tutte le pensiline presenti a Imperia a fronte della concessione in uso dei relativi spazi pubblicitari. L’operazione è dunque a costo zero per il Comune.

Nel dettaglio, le pensiline saranno ripristinate, illuminate e corredate da cestini gettacarte e posaceneri. A regime sono previsti interventi di manutenzione ordinaria e di pulizia ogni 40 giorni, mentre gli interventi urgenti saranno effettuati entro le 24 ore dalla chiamata.

“Riteniamo che i lavori possano essere terminati entro Pasqua”, spiega l’assessore all’Arredo urbano, Laura Gandolfo. “L’Amministrazione ha posto sin da subito la massima attenzione su questo tema che si lega ai vari aspetti di città ordinata e prospera per la quale stiamo lavorando. I cittadini e i turisti che aspettano l’autobus potranno farlo finalmente in condizioni sicure e decorose”.