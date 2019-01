Imperia. Potranno essere celebrati a breve i funerali di Giampaolo Scala, 58 anni, il noto gestore della trattoria “U Papa” di piazza Doria, a Oneglia, trovato morto ieri mattina nei sotterranei del mercato coperto antistante il suo locale.

Il magistrato competente ha dato il nullaosta per la restituzione della salma ai familiari dell’uomo, senza disporre l’autopsia. La causa della morte è certa: il 58enne si è tolto la vita impiccandosi. Escluse dagli inquirenti responsabilità di terzi.

Intanto emergono particolari a proposito del ritrovamento del corpo. Ad accorgersi che qualcosa non andava è stata una operatrice del mercato coperto che ha chiamato in soccorso un giovane ambulante straniero che stava scaricando le casse per il mercato settimanale di Oneglia. “Sono entrato – racconta il ragazzo – e mi sono trovato davanti al corpo appeso. Mi ha impressionato tantissimo. I suoi piedi erano sollevati di pochissimo da terra”.