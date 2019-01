Imperia, riaprono le scuole dopo la pausa natalizia: aperti in anticipo i riscaldamenti alle medie

Imperia. Gli impianti di riscaldamento negli edifici delle scuole sono in funzione da sabato 5 gennaio, per garantire adeguate temperature in classe domani, al rientro degli alunni dalle vacanze di fine e inizio anno.

Il provvedimento è stato preso in questo weekend dalla Provincia per gli istituti di competenza, ovvero quelli delle scuole medie superiori. “Anche considerando il repentino abbassamento delle temperature di questi ultimi giorni, il settore scuole ha deciso di anticipare la messa in funzione degli impianti di riscaldamento”, dice il presidente della Provincia Fabio Natta.