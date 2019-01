Imperia, punto prezioso per la Maurina Strescino

Imperia. Ancora un punto prezioso per la Maurina Strescino.

Sul difficile campo di Arenzano, le bianco-azzurre affrontano senza nessun timore riverenziale le genovesi, formazione che occupa il 5^ posto della classifica generale. Dopo due intense ore di gara le imperiesi vengono superate solamente al tie-break (15/10), dalle locali.

Sabato 2 febbraio per la 1^ di ritorno ancora un impegno in trasferta per Giordano e compagne. Alle 18.30 a Santa Margherita Ligure saranno ospiti del Tigullio Volley Project, formazione posizionata al termine del girone di andata al centro della classifica provvisoria, frutto di 6 vittorie e 7 sconfitte.

CAMPIONATO REGIONALE SERIE C

13^ Giornata (Ultima di andata) 26/01/19

Volare Volley Arenzano – Maurina Strescino IM 3 – 2 (25/22-24/26-23/25-25/18-15/10)