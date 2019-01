Imperia, presidente Piana (Lega): “In arrivo oltre 3 milioni per la nostra provincia”

Imperia. “Dopo gli oltre 11 milioni per i piccoli comuni liguri, oggi sono stati sbloccati altri 9 milioni di euro per le Province della Liguria. Per quanto riguarda la Provincia di Imperia sono in arrivo 3.06 milioni”.

Lo ha annunciato il presidente dell’Assemblea Legislativa della Liguria e commissario provinciale della Lega di Imperia, Alessandro Piana.

“Il ministro Matteo Salvini, dopo la firma del decreto interministeriale che ha destinato gli stanziamenti anche alle Province della nostra regione, ha inviato una missiva ai presidenti liguri spiegando, in sintesi, che i soldi servono per la manutenzione di scuole e strade.

A differenza dei precedenti governi a trazione Pd, che di fatto hanno dannosamente svuotato di risorse e funzioni gli importanti e utili enti sul territorio, l’attuale Governo con la Lega si è dimostrato ancora una volta vicino alle nostre comunità locali.

Come ex amministratore provinciale di Imperia voglio ringraziare, ancora una volta, il ministro Salvini che, passando dalle parole ai fatti, ha dimostrato la sua vicinanza al territorio e verso un ente fondamentale per i servizi e lo sviluppo, per troppo tempo ingiustamente trascurati e dimenticati dal centrosinistra”.