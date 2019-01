Imperia, porte aperte all’istituto Marconi

Imperia. Per le alunni ed alunne delle scuole medie e le famiglie interessate che vogliono conoscere il mondo della tecnologia una giornata speciale dedicata alla visita dell’istituto è fissata ad Imperia sabato 19 gennaio dalle 15 alle 19 mentre presso la sede di Sanremo sempre sabato 19 gennaio dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Verranno presentati i corsi tecnici tecnologici e professionali attivati nelle sedi e verranno aperti alla visita i laboratori didattici e professionali. Per rispondere alle future esigenze del mercato del lavoro due nuovi indirizzi ITIS – nella sede di Sanremo quello tecnico specifico di informatica e nella sede di Imperia la meccatronica.

Apporto fondamentale il sapere Toyota nella sede di Imperia: il Marconi partecipa al progetto internazionale di formazione dei tecnici Toyota del domani. Verranno illustrati gli indirizzi professionali della scuola: 4 quelli classici e cavallo di battaglia dell’ Istituto : elettrico, elettronico, idraulico, meccanico. Per quest’ultimo nuove ed importanti attrezzature dedicate al ramo bike (moto), con la acquisizione di una “pit bike” che servirà di laboratorio per i tecnici meccanici del futuro.

Per far si che anche i prossimi meccatronici abbiano a disposizione le migliori attrezzature è stato acquistato un recentissimo tornio a controllo numerico, accompagnato da una fresa con la stessa tecnologia, dove gli alunni con il corpo docente e i tecnici qualificati dell’Istituto potranno esercitarsi in quella realtà del lavoro che costituirà il loro prossimo bagaglio.

Gli incontri presso la sede di Sanremo proseguiranno venerdì 25 gennaio (ore 15/17) nello Smart Lab Day (per la tecnica e la robotica) in cui gli insegnanti di laboratorio faranno provare ai ragazzi tre tipi di esperienze con un laboratorio di elettronica (programma Arduino), uno di elettronica (creazione di un circuito), uno elettrico (creazione di un impianto elettrico).

La formazione offerta dall’IIS Marconi offre attualmente una delle più alte possibilità di occupazione ai diplomati.