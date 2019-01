Imperia. Il mondo della lirica imperiese e non solo dice addio al mezzosoprano Ione Iori, mancata all’Ospedale di Sanremo.

La ricorda con affetto e ammirazione il Circolo “Amici della Lirica” del capoluogo che tante volte si era recato in trasferta per ascoltarla, in particolare a Verona dove si esibiva in Arena: “La Iori insieme a Iosella Ligi, Mariella Devia e Alfredo Zanazzo, costituiva il poker d’assi imperiese ai massimi livelli nel panorama lirico italiano e internazionale. La sua piazza era Verona ma abbiamo avuto il piacere di applaudirla anche al Cavour”.

Diplomata a pieni voti presso il Conservatorio Musicale “G. Verdi” di Milano, ha cantato in varie lingue nei più prestigiosi e importanti teatri italiani e stranieri con compagnie di fama internazionale e con i maggiori direttori d’orchestra.

Tra le sue affermazioni, primo al premio Concorso di Costanzo Teatro San Carlo, premio speciale Concorso internazionale “Francesco Vinas” Barcellona, premio speciale al Concorso di Canto Internazionale di Ginevra, 2°premio al Concorso Internazionale “Voci Verdiane” di Busseto.