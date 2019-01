Imperia piange Enrico Acquarone storico commerciante portorino

Imperia. Il mondo del commercio e dello sport imperiese piangono la scomparsa di Enrico Acquarone, venuto a mancare all’età di 86 anni all’Hospice di Sanremo.

Per anni aveva gestito lo storico negozio di articoli sportivi “Centro Sport” di via Cascione a Porto Maurizio dietro al cui bancone ora siede il figlio Roberto. Ma anche una volta andato in pensione non mancava di trascorrere lunghe ore nel suo negozio a dispensare consigli e a parlare coi clienti di Porto, della città e soprattutto di pallapugno, sua grande passione.

Dopo averla praticata in gioventù, per anni aveva era stato custode dello sferisterio “De Amicis” come dirigente della San Leonardo di cui era socio fondatore. L’amore per la pallapugno l’ aveva trasmesso prima al figlio Roberto e poi al nipote Alessandro Re, quest’ultimo giocatore della massima serie in piena attività.

Era stato, negli anni Cinquanta, anche tra i primi animatori del Palio del Mare.

Lascia moglie Maria Antonietta, i figli Maura e Roberto, il genero Bernardino Re noto orafo, i nipoti Andrea, Alessandro, Deborah e Davide.

I funerali si svolgeranno sabato 19 gennaio alle 10 nella Cattedrale di Porto Maurizio.