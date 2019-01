Imperia, nuovo corso all’istituto Calvi per l’anno scolastico 2019/20: l’indirizzo Web Community Manager

Imperia. All’istituto Professionale Servizi Commerciali e Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale “U.Calvi” in via Nizza 8, plesso dipendente dal Polo Tecnologico Imperiese con dirigente scolastico Elisabetta Bianchi, è stato ufficialmente attivato un nuovo corso di Studi Superiori per l’anno scolastico 2019/20 presso l’istituto ad indirizzo commerciale con una curvatura informatica: l’indirizzo Web Community Manager per la digitalizzazione delle aziende del nostro territorio.

“L’idea è partita dall’esigenza di formare i nostri ragazzi, che intraprenderanno un percorso a indirizzo commerciale, con maggiori competenze informatiche per poter operare al meglio sul mercato commerciale globale e supportare così le aziende del nostro territorio anche per quel che riguarda il web marketing e l’e-commerce. In accordo con la Camera di Commercio della provincia di Imperia, abbiamo modernizzato ed innovato la nostra offerta formativa rendendola moderna e in linea con le attuali e future richieste del mercato economico e in previsione della necessità di avere nuove figure professionali sul nostro territorio” – fa sapere la professoressa Velia Perri, docente di informatica, fiduciaria e responsabile dell’orientamento.

Presso l’IPSSC “U.Calvi” in via Nizza 8 a Imperia è possibile effettuare l’iscrizione entro il 31 gennaio con il codice meccanografico IMRC00201X e scegliere tra due diversi indirizzi di studi:

– Servizi Commerciali Web Community Manager

– Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale.