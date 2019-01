Imperia. Al Liceo Artistico Amoretti fa ancora freddo. Ieri i riscaldamenti erano spenti, ma anche oggi che sono accesi, nelle aule continuano ad esserci diversi gradi in meno rispetto a quelli previsti per legge, ovvero 18. Almeno 60 studenti (su 300 totali) questa mattina hanno protestato di fronte all’istituto di via Agnesi. Altri sono entrati nella sede distaccata di via Berio, dove sembra chje la temperatura in classe sia nettamente più mite.

Così spiega un rappresentante degli studenti: “La sonda galleggiante è ciò che mantiene sempre alta e costante la temperatura dell’acqua, che circola nei tubi de riscaldamento. Ogni due settimane la Provincia viene chiamata per il gasolio ma non arriva mai la quantità richiesta. Si dovrebbe avere per più tempo i riscaldamenti accesi , per mantenere la scuola calda (vengo spenti alle 10.45). Si richiede maggiore impegno e disponibilità da parte della Provincia, nonostante il prolungato uso dei riscaldamenti causi una maggiore spesa da parte della Provincia stessa”.