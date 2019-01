Imperia, la Maurina Strescino esce sconfitta nella gara con la Virtus Sestri

Imperia. Non inizia nel migliore dei modi il 2019 per la Maurina Strescino. Le bianco-azzurre, escono sconfitte 3/1 nella gara con le genovesi della Virtus Sestri.

Partono bene le imperiesi che si aggiudicano con autorità la prima frazione di gioco (25/20). Un vistoso calo nella seconda frazione sulla falsariga della gara giocata sia a La Spezia che a Cogoleto (25/16).

In fotocopia il terzo e quarto set, con le “maurine” che giocano punto a punto fino al 20 pari per poi smarrire la strada nelle battute finali (25/21). In attesa di conoscere, dalla risonanza magnetica, l’esito definitivo dell’infortunio occorso prima della pausa natalizia all’atleta Martina Lupi, sabato Giordano e compagne riceveranno alle 18 al palazzetto di Zona San Lazzaro le genovesi del Volley Genova Ponente.

CAMPIONATO REGIONALE SERIE C

11^ Giornata 12/01/19

ASD Virtus Sestri – Maurina Strescino IM 3 – 1(20/25-25/16-25/21-25/21)